Центральный банк увеличил вложения в юань для диверсификации валютных резервов, на фоне этого снизилась доля долларовых активов. Об этом на X Гайдаровском форуме заявила первый зампред ЦБ Ксения Юдаева.

«Мы действительно смотрим разные варианты, разные возможности, резервы у нас большие. Мы видим сценарии, в которых юань более интересный, в каких-то других сценариях другие валюты более интересны. Это вопрос диверсификации резервов на случай реализации разных сценариев», — отметила Юдаева.

Банк России во II квартале 2018 года снизил долю долларовых активов в золотовалютных резервах с 43,7% до 21,9%, переведя 100 млрд долларов в евро, китайский юань и японскую иену. Доля валютных активов в юанях возросла с 5% до 14,7%.

Позднее Юдаева пояснила журналистам, что достигнутая доля резервов в юанях не является критической.

«У нас большие достаточно резервы, и мы действительно смотрели на разные сценарии, сценарии экономических рисков и геополитических рисков разного рода, чтобы нам было достаточно резервов. И сценарии, которые мы рассматривали, были не упрощенные», — резюмировала Юдаева.