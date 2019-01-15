Альфа-Банк предупредил своих клиентов о плановых технических работах в системе мобильного и интернет-банка.

Как отмечается в сообщении, размещенном на сайте кредитной организации, во время техработ онлайн-сервисы будут недоступны.



«В связи с проведением технических работ 17 января 2019 года с 02:00 по 03:00 (мск) будут недоступны интернет-банк «Альфа-Клик» и мобильный банк «Альфа-Мобайл». Приносим извинения за доставленные неудобства», — указано в сообщении.

