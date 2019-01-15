Президентом — председателем правления Саровбизнесбанка с 16 января назначен Алексей Елагин. Соответствующее решение было принято советом директоров кредитной организации, сообщили в банке ВТБ, который недавно стал ее ключевым собственником.

Возглавлявшая ранее Саровбизнесбанк Ирина Алушкина продолжит работу в составе совета директоров, уточняется в релизе.

«В должности президента — председателя правления Саровбизнесбанка Алексей Елагин будет курировать работу всех подразделений и отвечать за операционное управление кредитной организацией и ее финансовый результат. Развитие продолжится с учетом укрепления позиций объединенного банка на региональном рынке», — отмечается в сообщении ВТБ.

Ранее банк закрыл сделку по приобретению порядка 81% акций Саровбизнесбанка. ВТБ сделает обязательное предложение миноритарным акционерам о выкупе оставшейся доли акций. Завершение интеграции планируется в 2020 году, когда Саровбизнесбанк перейдет под бренд ВТБ. Новый ключевой акционер подчеркивает, что команда Саровбизнесбанка, обладающая большим опытом работы в Нижегородской области, будет сохранена и усилена менеджерами ВТБ.



Алексей Елагин родился в 1971 году в Красногорске. Окончил Финансовую академию при правительстве РФ по специальности «финансы и кредит». Карьеру в банковской сфере начал в 1999 году в Хоум Кредит Банке. С 2010 по 2013 год работал в Транскредитбанке в должности директора по розничным рискам — вице-президента, члена правления. В 2013—2014 годах занимал позицию исполнительного директора кредитной дирекции — старшего вице-президента, члена правления банка «Русский Стандарт». С 2014 по 2016 год являлся заместителем председателя правления Абсолют Банка. С 2018 года работает в группе ВТБ.

