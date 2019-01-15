Владеющая пакетом в 52% акций банка «Восточный» холдинговая компания Evison Holding Limited, подконтрольная фондам Baring Vostok и Russia Partners, полностью поддерживает финансовый план, который согласовали 19 декабря 2018 года Банк России и КБ «Восточный». Об этом говорится в распространенном в среду заявлении Baring Vostok.

Как уточняется, фундаментальной частью плана является увеличение капитала «Восточного» на 5 млрд рублей в рамках эмиссии, объявленной 22 февраля 2018 года. Холдинг Evison заверил ЦБ РФ в своей готовности выкупить всю сумму эмиссии (в случае участия других акционеров «Восточного» участие Evison может быть сокращено до размера пропорционального участия). Фонды Baring Vostok уже привлекли собственные средства инвесторов в размере 5 млрд рублей для подписки на акции банка «Восточный» в рамках объявленной эмиссии и держат эту сумму на своих счетах. Таким образом, фонды гарантируют выкуп эмиссии в полном объеме. Совет директоров банка с участием представителей крупнейших акционеров единогласно принял все необходимые корпоративные решения для завершения процесса эмиссии в соответствии с согласованным с ЦБ РФ планом — до конца апреля 2019 года.

План ЦБ РФ предусматривает дополнительное формирование 19,6 млрд рублей резервов по итогам проведения комплексной проверки ЦБ, из которых 16,5 млрд рублей (84%) относятся к резервам по корпоративными кредитам и имуществу банка «Юниаструм», поясняют в «Восточном». Резервы по портфелю розничных кредитов банка не превышают 100 млн рублей. С момента слияния с «Юниаструмом» в 2016 году «Восточный» сосредоточился в основном на прибыльных розничных банковских операциях, развивая платформу для обслуживания малого и среднего бизнеса и продолжая наращивать гарантийный бизнес для корпоративных клиентов, начатый еще «Юниаструмом». Деятельность по кредитованию корпоративных заемщиков, являвшаяся основным бизнесом «Юниаструма», прекращена и не рассматривается в качестве будущей стратегии «Восточного».

С учетом того, что за второе полугодие 2018 года банк уже сформировал около 7 млрд рублей резервов из суммы, согласованной в плане (банк ожидает получить по итогам 2018 года органическую прибыль до резервов по корпоративным кредитам в размере более 10 млрд рублей), а также с учетом того, что на конец года запас по капиталу Н1.0 составил около 4 млрд рублей, в Evison уверены, что увеличение капитала на 5 млрд рублей в совокупности с органической прибылью «Восточного» в 2019 году (около 900 млн рублей в месяц) позволят банку в полном объеме выполнить все обязательства по формированию дополнительных резервов по корпоративным кредитам и имуществу в соответствии с планом, подчеркивается в сообщении.



«Сегодня «Восточный» имеет четкую и успешную бизнес-модель и значительные конкурентные преимущества — широкое присутствие в регионах и внедрение перспективных продуктов. Доходы банка также более диверсифицированы и устойчивы, чем ранее. Финансовый план ЦБ РФ, в том числе увеличение капитала на 5 миллиардов рублей, позволит банку полностью удовлетворить нормативные требования к достаточности капитала, успешно развивать новые продукты, наращивать прибыль и количество клиентов», — отметил старший партнер Baring Vostok Майкл Калви.