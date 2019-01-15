• Средняя максимальная ставка топ-10 российских банков по рублевым депозитам физлиц в начале нового года продолжила рост . За первую декаду января показатель достиг 7,53% против 7,43% за третью декаду декабря 2018-го. Уровень максимальной ставки остается самым высоким с лета 2017 года (тогда за вторую декаду августа этот показатель равнялся 7,54%). Непрерывный, за исключением одного случая стагнации, рост максимальной ставки наблюдается с августа прошлого года.

• Инфляция в России по итогам прошлого года превысила прогноз ЦБ и продолжает ускоряться. Как сообщил в среду Росстат, за две недели с начала года цены выросли на 0,7%, в то время как в целом за январь 2018-го — на 0,3%. Годовая инфляция на 14 января достигла 4,7% против 4,3% на конец 2018 года. Банк России допускает, что в I квартале инфляция может составить 5,5—6% , но потом будет снижаться, сообщила первый зампредседателя ЦБ Ксения Юдаева. Превышение инфляцией по итогам прошлого года прогнозировавшихся регулятором 3,8—4,2% она объяснила тем, что «некоторые проинфляционные факторы реализовались чуть раньше, в последнюю неделю декабря, а не в первую неделю января». В свою очередь, министр экономического развития Максим Орешкин сообщил, что Минэкономразвития прогнозирует инфляцию в России по итогам 2019 года ниже 5% , а повышение НДС до 20% сказалось на уровне цен меньше, чем ожидали эксперты . Президент Владимир Путин считает, что с потребительскими ценами «ничего неожиданного не происходит», но поручил главе Минфина Антону Силуанову и председателю Центробанка Эльвире Набиуллиной обратить на ситуацию с инфляцией дополнительное внимание .

• На первых в 2019 году аукционах Минфин успешно разместил все три выпуска ОФЗ на сумму 35 млрд рублей. При этом спрос значительно превысил предложение. Так, ОФЗ с погашением в мае 2029-го на 15 млрд рублей размещены при спросе 31,7 млрд рублей, а ОФЗ с погашением в феврале 2024-го также на 15 млрд рублей — при спросе 33,4 млрд рублей. Кроме того, Минфин разместил инфляционные ОФЗ с погашением в феврале 2028 года на 5,14 млрд рублей при спросе в 18,22 млрд рублей. Итоги аукционов Минфина оказали поддержку российской валюте. В ходе торгов в среду биржевой курс евро опустился ниже 76 рублей впервые с 18 декабря.

• Глава Сбербанка Герман Греф назвал цифровизацию единственным способом борьбы с коррупцией в России . По его словам, «если будет прозрачная процессная деятельность, положенная в цифру, с доступом к рынку, чтобы каждое решение каждого чиновника могло быть проанализировано, то коррупция как явление начнет исчезать». «Я не вижу другого способа борьбы с коррупцией, кроме как оцифровывание», — добавил он. В свою очередь, заместитель председателя правления Сбербанка Станислав Кузнецов назвал главные технологические тренды на ближайшие годы. По его мнению, к 2023 году у 80% людей будет цифровой аватар в цифровом мире, в 2026 году в советах директоров крупнейших компаний будет по одному роботу, а в 2030 году 10% мирового ВВП будет храниться с помощью технологии блокчейн.