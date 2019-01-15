Алексей Моисеев добавил, что вопрос с внутрибанковскими комиссиями следует изучить детальнее.
Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев считает «странным» наличие высоких комиссий за внутрибанковские денежные переводы. Такое мнение он высказал журналистам.
«Конечно, это достаточно странная штука, когда высокие комиссии за внутрибанковские переводы», — сказал Моисеев.
При этом замминистра добавил, что вопрос с внутрибанковскими комиссиями следует изучить еще детальнее. «Есть другие банковские системы, в том числе европейские, где комиссии еще выше. И сроки там намного больше, по крайней мере у нас сроки очень быстрые переводов. Надо посмотреть, разобраться», — добавил Моисеев.
Во вторник издание «Коммерсантъ» сообщило, что ФАС, ЦБ и Минфин провели анализ рынка денежных переводов РФ и заявили о недопустимости комиссий за переводы внутри одного банка. По итогам анализа ведомствами был подготовлен и направлен в правительство доклад с предложением закрепить на законодательном уровне требование о равной стоимости переводов вне зависимости от региона, а также обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод не превысит трех рублей. Издание также указывало, что среди крупных кредитных организаций публично известно только о внутрибанковской комиссии Сбербанка.
В банке журналистам не прокомментировали публикацию. При этом заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, подтвердил информацию об исследовании рынка переводов.
По его словам, комиссия за внутрибанковские переводы в зависимости от региона была выделена как основная проблема на рынке переводов физлиц. В то же время сами участники рынка отмечали в качестве барьера развития рассматриваемого сегмента наличие крупных игроков со значительными клиентскими базами, уточнил Кашеваров. Замруководителя ФАС также подтвердил наличие предложений ведомств по внутрибанковским переводам и обязательному подключению банков к системе быстрых платежей при закреплении права Банка России определять предельное значение надбавки, устанавливаемой кредитными организациями при введении ими тарифов на услуги по переводу в рамках системы.
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