Замминистра финансов РФ Алексей Моисеев считает «странным» наличие высоких комиссий за внутрибанковские денежные переводы. Такое мнение он высказал журналистам.

«Конечно, это достаточно странная штука, когда высокие комиссии за внутрибанковские переводы», — сказал Моисеев.

При этом замминистра добавил, что вопрос с внутрибанковскими комиссиями следует изучить еще детальнее. «Есть другие банковские системы, в том числе европейские, где комиссии еще выше. И сроки там намного больше, по крайней мере у нас сроки очень быстрые переводов. Надо посмотреть, разобраться», — добавил Моисеев.

Во вторник издание «Коммерсантъ» сообщило, что ФАС, ЦБ и Минфин провели анализ рынка денежных переводов РФ и заявили о недопустимости комиссий за переводы внутри одного банка. По итогам анализа ведомствами был подготовлен и направлен в правительство доклад с предложением закрепить на законодательном уровне требование о равной стоимости переводов вне зависимости от региона, а также обязать все банки присоединиться к будущей системе быстрых переводов ЦБ, где максимальная комиссия за перевод не превысит трех рублей. Издание также указывало, что среди крупных кредитных организаций публично известно только о внутрибанковской комиссии Сбербанка .

В банке журналистам не прокомментировали публикацию. При этом заместитель руководителя ФАС России Андрей Кашеваров, как сообщили ТАСС в пресс-службе ведомства, подтвердил информацию об исследовании рынка переводов.

По его словам, комиссия за внутрибанковские переводы в зависимости от региона была выделена как основная проблема на рынке переводов физлиц. В то же время сами участники рынка отмечали в качестве барьера развития рассматриваемого сегмента наличие крупных игроков со значительными клиентскими базами, уточнил Кашеваров. Замруководителя ФАС также подтвердил наличие предложений ведомств по внутрибанковским переводам и обязательному подключению банков к системе быстрых платежей при закреплении права Банка России определять предельное значение надбавки, устанавливаемой кредитными организациями при введении ими тарифов на услуги по переводу в рамках системы.