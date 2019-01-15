В современных реалиях образование стало ключевым драйвером экономического развития. Такую позицию выразил социальный предприниматель, инвестбанкир и основной партнер инвестиционной компании «Тройка Диалог» Рубен Варданян на X Гайдаровском форуме.

«В последние 15 лет я решил, что образование — это ключевая отрасль будущего человечества. Мы пришли из промышленного общества, которому необходимо было решать социальную задачу неграмотности населения. Мы решали ее последние 100 лет, обеспечивали всех доступом к знаниям. Эту задачу решало государство, — сказал Варданян. — Сейчас, в XXI веке, на мой взгляд — человека, который занимается бизнесом, — мы получили интересный вызов: образование стало не просто необходимым социальным элементом (чтобы все люди имели возможность читать и писать), но и ключевой компетенцией, дающей конкурентную способность тому или иному региону и стране. Образование стало ключевым драйвером экономического развития».

Варданян обратил особое внимание на тот факт, что необходимо вернуть уважение к профессии учителя. В качестве примера он указал Финляндию, где многие лучшие студенты хотят стать учителями.