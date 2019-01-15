Одним из приоритетов в развитии рынка труда является создание рабочих мест, где смогут работать граждане предпенсионного возраста, считает заместитель председателя gравительства Российской Федерации Татьяна Голикова. Об этом она рассказала в ходе выступления в рамках Гайдаровского форума.

«Планируется, что в период 2019—2024 годов мероприятиями по профессиональному обучению и дополнительному профессиональному образованию ежегодно будут охвачены не менее 75 тысяч граждан предпенсионного возраста. С учетом демографических тенденций и роста продолжительности жизни одним из приоритетов в развитии рынка труда является создание рабочих мест, где смогут работать граждане предпенсионного возраста. Такая «новая занятость» может внести свой вклад в развитие экономики страны», — рассказала она.