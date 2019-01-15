Министр труда Максим Топилин надеется на увеличение зарплат в коммерческом секторе, несмотря на изменение уровня инфляции. Об этом он рассказал в кулуарах X Гайдаровского форума.

«Я очень надеюсь на то, что зарплаты будут (повышаться. — Прим. ред.) в коммерческом секторе в связи с тем, что инфляция чуть-чуть оказалась выше, чем была в прогнозе. Я думаю, что и коммерческий сектор это обязательно будет компенсировать. Это естественный процесс. Что касается бюджетного сектора, то здесь у нас решение уже состоялось», — рассказал он журналистам.