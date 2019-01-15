Несколько ведущих индийских корпораций и банков экспериментируют с внутренними криптовалютами в качестве более прозрачного инструмента управления счетами и оборотным капиталом. К их числу относятся Hindustan Unilever Ltd (HUL), Reliance Industries, HDFC Bank и ABG Shipyard.

Как сообщает Anycoin , ссылаясь на The Economic Times, криптовалюта будет использоваться компаниями и банками исключительно внутри и будет эффективна в качестве инструмента управления оборотным капиталом, где вместо фактического перевода денег будет переводиться криптовалюта, а счета будут выверены позднее.

Также внутренняя криптовалюта может использоваться для переводов денег между дочерними компаниями — подобные трансакции могут исчисляться миллионами ежедневно, особенно в сферах инфраструктуры и банковского бизнеса.