Крипторубль может появиться в России через два-три года, поделился своим мнением с РИА Новости председатель комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков в кулуарах конференции о планах комитета на весеннюю сессию.

«Я свою точку зрения могу сказать, поскольку пока Центральный банк консервативно относится (к этой идее. — Прим. ред.). С моей точки зрения, да (крипторубль может быть создан в РФ. — Прим. ред.). Крипторубль — это рубль, обеспеченный, связанный с эмиссионным рублем, и просто он используется в блокчейне. Чем шире будет использоваться блокчейн в нашем финансовом обороте, и не только в финансовом, но и в экономическом обороте, тем больше вероятность появления крипторубля. Я думаю, это дело двух-трех лет», — сказал он.

По мнению Аксакова, крипторубль может быть обеспечен депозитами в уполномоченных кредитных организациях в фиатных (то есть традиционных) рублях. «Мысль такая, что это рубль, ничем не отличающийся от фиатного рубля, кроме того, что он обращается в блокчейне», — пояснил он.

Глава комитета Госдумы также отметил, что на данный момент в рамках «регулятивной песочницы» Банка России тестируются несколько проектов, направленных на выпуск обеспеченной криптовалюты.

«Песочница» тестирует эти инструменты с точки зрения, во-первых, актуальности — надо поддерживать или не надо, а второе — с точки зрения изменения нормативных документов, законодательства, чтобы обеспечить реализацию этих предложений. Но я думаю, что как только мы примем закон о цифровых финансовых активах, то начнется реальная практика реализации, и в ходе нее возможно появление соответствующих предложений, чтобы создать правовые условия по появлению этих криптовалют», — заключил он.