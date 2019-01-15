Отличительные особенности этого продукта – длительный срок в 18 месяцев и процентная ставка до 8,85% годовых.

«Этот вклад прекрасно подойдет тем, кто уже скопил определенную сумму и сейчас думает, как выгодно вложить свои сбережения на длительный период, — подчеркнул директор по маркетингу УБРиР Алексей Мерзляков. — Вклады до сих пор остаются самым понятным, доступным и надежным инструментом — их доля в общем объеме вложений частных клиентов составляет более 95%. А возможность открытия вклада дистанционно, да еще и на более привлекательных условиях, делает их безусловным фаворитом среди остальных финансовых инструментов для сбережений».

Вклад «Накопительный 540 дней» можно открыть в интернет-банке либо в офисе. Минимальная сумма открытия в дистанционном канале — 1 тысяча рублей. Ставка достигает 8,85% при открытии вклада в интернет-банке и подключении пакета банковских услуг «Все под контролем» [1]. Выплата процентов производится каждые 30 дней — на карточный счет или на вклад — в зависимости от выбора клиента.

Кроме того, с 15 января УБРиР повышает ставки по другим вкладам. Так, по вкладу «Доходный онлайн», открываемому в интернет-банке, теперь можно накопить до 8,5%. А по вкладу «Накопительный онлайн» — до 7,85%.

С подробными условиями по финансовым продуктам УБРиР можно ознакомиться в любом удобном канале: на сайте , по телефону 8 (800) 1000-200 или в офисе банка.

[1] Подключая пакет, клиент получает дополнительно 1% к ставке по вкладу в рублях. Кроме того, у вкладчика появляется возможность расходных операций в рамках определенного лимита. Также в пакет входят услуги смс-информирования, выпуск банковской карты и т.д.