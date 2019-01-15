Увеличение минимального размера оплаты труда (МРОТ) одномоментно в два раза проблематично для бюджетов, заявил ТАСС во вторник глава Минтуда РФ Максим Топилин в кулуарах Гайдаровского форума.

«Одномоментно, я считаю, проблематично это сделать для бюджетов, особенно для региональных бюджетов», — сказал он.

Топилин добавил, что такое предложение пока еще не обсуждалось с социальными партнерами — это представители работодателей и профсоюзов.

«В дальней-дальней перспективе, проводя переговоры с социальными партнерами, конечно. Через какое-то количество лет, может быть через 10 лет, в два раза МРОТ будет увеличен», — добавил глава Минтруда РФ.