Связь-Банк с 15 января 2019 года присоединился к программе лояльности платежной системы «Мир» , сообщается в пресс-релизе кредитной организации.

Теперь держатели карт «Мир» Связь-Банка теперь могут вернуть до 20% от суммы покупок, совершенных по национальным платежным картам у партнеров.

Для участия в программе клиенту необходимо зарегистрироваться на сайте программы, привязать свою карту «Мир» в личном кабинете и совершать покупки у партнеров проекта.

Полагающийся по программе лояльности кэшбек будет зачисляться на карту автоматически в течение трех—пяти дней после трансакции, добавили в банке.