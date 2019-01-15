Полагающийся по программе лояльности кэшбек будет зачисляться на карту автоматически в течение трех—пяти дней после трансакции.
Связь-Банк с 15 января 2019 года присоединился к программе лояльности платежной системы «Мир», сообщается в пресс-релизе кредитной организации.
Теперь держатели карт «Мир» Связь-Банка теперь могут вернуть до 20% от суммы покупок, совершенных по национальным платежным картам у партнеров.
Для участия в программе клиенту необходимо зарегистрироваться на сайте программы, привязать свою карту «Мир» в личном кабинете и совершать покупки у партнеров проекта.
Полагающийся по программе лояльности кэшбек будет зачисляться на карту автоматически в течение трех—пяти дней после трансакции, добавили в банке.
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