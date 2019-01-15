Арбитражный суд Москвы на заседании 15 января объявил резолютивную часть решения о признании Банка Торгового Финансирования несостоятельным (банкротом). Об этом сообщает Агентство по страхованию вкладов, которое назначено конкурсным управляющим.

Лицензия у Банка Торгового Финансирования была отозвана 28 сентября 2018 года. «Бизнес-модель БТФ в значительной степени была ориентирована на обслуживание интересов его акционеров и связанных лиц... Кредитование данных заемщиков привело к образованию на балансе банка значительного объема неработающих активов, включая недвижимое имущество, учтенное по завышенной стоимости… Банком систематически проводились непрозрачные для надзорного органа сделки, направленные на сокрытие реального объема принимаемых кредитных рисков», — пояснял Центробанк.

В декабре регулятор сообщил, что в действиях должностных лиц БТФ были обнаружены признаки осуществления операций, направленных на вывод активов банка путем приобретения недвижимого имущества по завышенной стоимости. Кроме того, в БТФ были выявлены мошеннические действия с вкладами физических лиц.

В ноябре ЦБ опубликовал данные, согласно которым отрицательная разница между активами и обязательствами Банка Торгового Финансирования на дату отзыва лицензии составляла около 82 млн рублей.

Арбитражный суд Москвы во вторник, 15 января, также огласил резолютивную часть решения о введении процедуры принудительной ликвидации в отношении банка «Флора-Москва». Ликвидатором назначено АСВ.



Этот банк лишился лицензии 5 октября 2018-го. До этого он на протяжении длительного времени находился в поле зрения ЦБ из-за проведения транзитных и сомнительных операций, связанных с выводом денежных средств за рубеж и (или) их обналичиванием. «В условиях неоднократного применения регулятором мер воздействия, направленных на пресечение вовлеченности банка в сомнительную деятельность его клиентов, эффективность работы кредитной организации в области противодействия легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма оставалась на низком уровне», — подчеркивали в Центробанке.

