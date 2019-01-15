Одним из обладателей выигрыша в 500 млн рублей в новогоднем тираже лотереи «Русское лото» стал 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко, сообщили в пресс-службе «Столото».

Напомним, в первый день 2019-го был разыгран 1 млрд рублей. Эту сумму разделили пополам два победителя — из Свердловской области и Санкт-Петербурга.

«Спустя две недели объявился первый мультимиллионер из Свердловской области... Победителем, который в 1264-м тираже выиграл 500 000 000 рублей, оказался 35-летний водитель из Екатеринбурга Николай Мирошниченко. Новоиспеченный обладатель колоссального финансового состояния приехал в сопровождении любимой супруги Оксаны. Семья Мирошниченко знакома с государственными лотереями уже много лет. Билеты «Русского лото» были даже на свадьбе супругов», — отмечается в сообщении.

Сумму выигрыша Николай узнал только 5 января.

В «Столото» добавили, что пока жизнь супругов никак не изменилась. Оксана продолжает работать водителем трамвая. Николай также не планирует увольняться со своей должности и не хочет переезжать в другой город.

«Конечно, выигрыш изменит нашу жизнь, но пока мы даже не представляем, каково это — быть мультимиллионерами. В первую очередь забудем про ипотеку, поможем родственникам и подумаем о благотворительности. Очень хочется поехать в путешествие за границу, я никогда не был за рубежом. Собственно, я и в Москву приехал в первый раз — спасибо выигрышу», — прокомментировал Николай Мирошниченко.

Победитель из северной столицы пока не объявился.