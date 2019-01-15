Народный банк Китая до сих пор не рассмотрел заявки от Visa и Mastercard на право заниматься процессингом платежей в юанях, хотя они были поданы более года назад, пишет Financial Times со ссылкой на двух собеседников, осведомленных о процессе.

Регулятор пока не принял заявки от компаний — это формальный первый шаг к их рассмотрению. По действующим с 2017 года правилам, Народный банк должен вынести решение в течение 90 дней с момента принятия этих заявок.

«Это своеобразное понимание требований Всемирной торговой организации. Да, Китай проведет надлежащую правовую процедуру по заявке, как только она будет принята. Но никто не думал, что они смогут просто не принимать заявку», — приводит газета слова одного из собеседников.

Монополия на операции в юанях по банковским карточкам в стране принадлежит China Unionpay, крупнейшим акционером которой является Народный банк. Mastercard и Visa в партнерстве с китайскими коммерческими банками выпускают карточки, но их можно использовать только в расчетах с иностранной валютой, а не с юанем. Большинство компаний в стране их не принимает, отмечает газета.

Спор по поводу доступа на китайский рынок платежей длился несколько лет, и в 2012 году ВТО постановила, что Пекин дискриминационно относится к иностранным компаниям. Спустя два года правительство страны заявило, что откроет рынок для иностранных компаний.

В июне 2017 года, спустя пять лет после решения ВТО, китайский Центробанк опубликовал правила, по которым должны быть поданы заявки. Visa подала ее через месяц, Mastercard — чуть позже, но также в 2017 году. В ноябре того же года агентство Reuters, ссылаясь на осведомленные источники, писало, что от компаний требуют создавать совместные предприятия с китайскими.

Пока что на рынок смогла попасть только American Express, и ей пришлось создать совместное предприятие с китайской LianLian Group.

Visa, Mastercard и Народный банк Китая не ответили на запросы газеты.