Сложное обсуждение в российском обществе темы пенсионной реформы стало неожиданностью для правительства, признал в интервью «Коммерсанту» первый вице-премьер, глава Минфина Антон Силуанов. Он назвал рассмотрение вопроса о пенсионном законодательстве наиболее тяжелым в работе Кабмина в 2018 году.

«Наиболее сложным было рассмотрение вопроса по изменению пенсионного законодательства. Не рассчитывал, не думал, что обсуждение в обществе этой темы будет проходить так сложно», — сказал министр.

Он подчеркнул, что в правительстве пришли к выводу о неизбежности повышения пенсионного возраста: необходимость повышения пенсий была очевидна, а необходимых для этого средства в бюджете нет, «да и параметры пенсионной системы, сложившиеся в середине прошлого столетия, требовали донастройки».

«Тем не менее предложение правительства было воспринято очень тяжело, и, несмотря на все корректировки, которые были сделаны после широкого обсуждения в обществе, с парламентариями, напряжение осталось. Однако и сейчас прекрасно понимаю, что это все равно нужно было делать», — поделился первый вице-премьер.

Он вновь напомнил об очевидной пользе для действующих пенсионеров — «они материально выиграли». «Но работающими гражданами предпенсионного возраста это решение было воспринято неоднозначно. Для них постепенно откладывается период выхода на пенсию и период, когда можно, продолжая работать, получать и зарплату, и пенсию. Сегодня большая часть людей после достижения пенсионного возраста продолжает свою трудовую деятельность. Но понятно, что когда в качестве единственного дохода остается только одна пенсия, ее рост является важной задачей государства. Нам нужно было более аргументированно разъяснять последствия того, что будет, если ничего не предпринимать, и те выгоды, которые получат пенсионеры», — рассказал министр.

Отвечая на вопрос о дискуссии правительства по этому вопросу, Силуанов отметил, что «позиция правительства всегда едина». «Так по любому вопросу происходит — до выработки консолидированного решения часто бывают очень жаркие дискуссии, мы много спорим. Но когда принимается решение, правительство едино в своей позиции, независимо от того, какие суждения изначально были у тех или иных членов правительства», — сказал первый вице-премьер.

Напомним, Госдума 19 июля 2018 года приняла в первом чтении предложенный правительством законопроект об изменениях в пенсионной системе, предполагающий, в частности, повышение возраста выхода на пенсию в течение длительного переходного периода до 65 лет для мужчин и до 63 лет для женщин. Выступая 29 августа с телеобращением, президент РФ Владимир Путин предложил установить возраст выхода на пенсию для женщин на уровне 60 лет , для мужчин — на уровне 65 лет. В начале октября прошлого года Путин подписал поправки в пенсионное законодательство и утвердил проведение пенсионной реформы. С января этого года пенсионный возраст как для мужчин, так и для женщин начинает постепенно увеличиваться: в итоге к 2028 году он должен составить 65 и 60 лет соответственно (до реформы мужчины могли уйти на пенсию в 60, а женщины — в 55 лет).