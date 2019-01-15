Комиссия по ценным бумагам и биржам (SEC) во вторник, 15 января, предъявила обвинения девяти фигурантам, которых считает ответственными за взлом своей базы EDGAR в 2016 году и использование полученных оттуда непубличных данных в незаконной торговле. Об этом говорится на сайте SEC.

В частности, обвинения предъявлены украинскому хакеру Александру Еременко, шести трейдерам из России, Украины и Калифорнии, а также двум компаниям, уточняется в сообщении.

«Еременко извлек файлы EDGAR, содержащие непубличные финансовые отчеты компаний. Информация была передана лицам, которые использовали ее для торговли в течение короткого периода — с момента кражи информации из систем SEC и до ее официальной публикации», — говорится в сообщении регулятора.

По утверждению SEC, в общей сложности, трейдеры использовали в торговле с мая по октябрь 2016 года более 150 инсайдерских отчетов компаний, заработав на этом нелегально 4,1 млн долларов.

В жалобе регулятора также говорится, что трейдеры предприняли несколько шагов, чтобы скрыть свое мошенничество, включая использование офшорных компаний и номинальных счетов для проведение сделок.

Среди группы обвиняемых оказался единственный россиянин — это Андрей Сарафанов. По данным SEC, его незаконный заработок оказался самым большим и составил более 1 млн долларов. Также в списке обвиняемых трое украинских трейдеров, два из Калифорнии.