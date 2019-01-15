Сбербанк реализовал возможность денежных переводов на банковские карты из кошелька WebMoney, говорится на странице кредитной организации во «ВКонтакте».

«Теперь вы можете переводить деньги на карты Сбербанка из кошелька WebMoney. Это работает со всеми дебетовыми рублевыми картами, кроме бизнес-карт для предпринимателей. Для перевода вам нужно знать номер телефона, к которому привязана карта. Деньги зачисляются мгновенно», — информирует госбанк.

Минимальная сумма перевода — 10 рублей, максимальная — 100 тыс. Комиссию платит отправитель — 1% от суммы. С получателя комиссия не берется.