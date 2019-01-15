Сбербанк получил за 2018 год 811 млрд рублей чистой прибыли без учета событий после отчетной даты. Финансовые показатели банка по РСБУ, рассчитанные по внутренней методике, приводятся в его релизе.

«Чистая прибыль банка за 2018 год без учета событий после отчетной даты превысила 800 миллиардов рублей, рентабельность капитала выросла до 22,6%, отношение расходов к доходам улучшилось до 30,9%, а расходов к активам — до 2,3%. Данные результаты соответствуют финансовому плану в рамках стратегии-2020», — комментирует заместитель председателя правления Сбербанка Александр Морозов.

Чистый процентный доход банка увеличился за год на 3,3% до 1,253 трлн рублей за счет увеличения объема работающих активов, чистый комиссионный доход — на 19,5% до 429 млрд (самый большой прирост доходов пришелся на операции с банковскими картами , эквайринг, расчетные операции и реализацию страховых продуктов ).

Темп роста операционных расходов в течение года постепенно замедлялся в рамках проводимой политики более равномерного учета расходов и к концу 2018 года составил 4,2%. Расходы на совокупные резервы за год составили 267 млрд рублей (минус 13%), в декабре — 29,3 млрд (большая часть связана с переоценкой валютных кредитов).

«Прибыль до уплаты налога на прибыль за 2018 год составила 1,002 трлн рублей, чистая прибыль без учета событий после отчетной даты составила 811 млрд рублей, в том числе за декабрь — 52,2 млрд», — указано в релизе.

Годовая чистая прибыль Сбербанка выросла на 24,1%, свидетельствует отчетность.

В декабре активы Сбербанка увеличились на 2,9%, в целом за год — на 16,1% до 27 трлн рублей в основном за счет кредитного портфеля. Обесценение рубля в декабре и в целом по итогам года сказалось на динамике балансовых статей. В реальном выражении активы выросли на 1,9% в декабре и на 11,6% за год.

В декабре корпоративным клиентам выдано кредитов на 1,3 трлн рублей, за год — на 12,8 трлн (на 13% больше, чем в 2017 году). Портфель кредитов корпоративным клиентам в декабре увеличился на 2,7% до 13,6 трлн рублей. Рост был обеспечен кредитами в рублях, а валютный портфель в декабре сократился.

Частным клиентам в декабре выдано 324 млрд рублей кредитов — это максимальный месячный объем. Всего за год выдано 3,2 трлн рублей — в 1,5 раза больше, чем за 2017 год. Портфель розничных кредитов увеличился на 0,9% в декабре и на 25,3% по итогам всего года. В том числе сообщается, что портфель ипотеки вырос за год на 25%. В декабре банк закрыл сделку по секьюритизации ипотечных кредитов на 46 млрд рублей; без ее учета прирост розничного портфеля составил 1,7% в декабре и 26,2% за год.

В декабре банк сократил просроченную задолженность клиентов на 34,5 млрд рублей в основном за счет юридических лиц. Удельный вес просрочки за год снизился: по юридическим лицам — на 0,16 процентного пункта до 1,85%, по физическим — на 0,63 п. п. до 2,6%, по совокупному портфелю — на 0,28 п. п. до 2,09%.

Совокупные средства клиентов увеличились в декабре на 3,8%. Рост за год составил 12,7%, в том числе по средствам физических лиц — 7,5%, юридических — 23,7%. На 1 января 2019 года средства клиентов превысили 20 трлн рублей.

Базовый и основной капиталы Сбербанка в декабре, по оперативным данным, сократились на 19 млрд рублей, до 3,169 трлн, за счет роста нематериальных активов: программные разработки, сделанные в течение всего 2018 года, были отражены в учете в декабре. Общий капитал увеличился за месяц на 33 млрд рублей, до 4,26 трлн, за счет прибыли. В расчет базового и основного капитала не включена чистая прибыль за второе полугодие 2018 года, что последует после проведения аудита.



Активы, взвешенные с учетом риска, выросли за месяц на 780 млрд рублей в основном за счет роста кредитного портфеля и валютной переоценки балансовых статей. В результате снизились нормативы достаточности капитала: базового/основного — на 0,4 п. п. до 11%, общего — на 0,3 п. п. до 14,8%.

