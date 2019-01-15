Сбербанк России подал иск о банкротстве проживающего в Москве Сергея Чернова в связи с наличием долга перед банком в 6,3 млрд рублей, говорится в определении Арбитражного суда Оренбургской области.

Дата и время судебного заседания по проверке обоснованности этого заявления будут определены после рассмотрения иска жительницы Оренбурга Ольги Козловой о признании банкротом Чернова.

Это уже шестое зарегистрированное различными судами заявление о банкротстве Чернова. В частности, в областном суде находится на рассмотрении его иск о собственном банкротстве. Арбитраж привлек к участию в деле отдел опеки и попечительства управления образования администрации Оренбурга в связи с тем, что у должника имеются трое несовершеннолетних детей.

Ранее областной арбитраж трижды отказывал в принятии или возвращал Чернову его заявления о банкротстве.

Суд в определении от 16 августа 2018 года указал, что должник зарегистрирован с 15 июня 2011 года в Москве. Из общедоступных сведений установлено, что определением Арбитражного суда Москвы от 6 августа 2018 года заявление оренбургского ипотечного коммерческого банка «Русь» о признании Сергея Чернова несостоятельным (банкротом) принято к производству.