Проблема комиссий за внутрибанковские переводы, в первую очередь лидера рынка Сбербанка , на которую активно жалуются граждане, может быть решена. По итогам анализа рынка денежных переводов физлиц ФАС, ЦБ и Минфина такие комиссии признаны недопустимыми, а Сбербанк по сути признан монополистом с долей 94% всех переводов, пишет «Коммерсант».

Объектом анализа стал сегмент переводов денежных средств с банковских счетов (текущих и карточных) на банковские счета граждан посредством удаленных каналов, то есть с помощью сайта банка, интернет-банка и мобильных приложений.

Исследование показало, что комиссии, взимаемые при межбанковских переводах, выступают барьерами для смены банка потребителями и перевода средств в другую кредитную организацию. При этом рынок характеризуется высокой концентрацией, отмечается в анализе, фактически на нем есть один монополист — Сбербанк. По данным отчетности кредитных организаций на первое полугодие 2018 года, он осуществил 94% переводов. Доля банка на карточном рынке и рынке средств физлиц существенно ниже — 66% и 45,5% соответственно. На остальных участников рынка (с учетом банковских групп — 229) приходится лишь 6% рынка банковских розничных денежных переводов.

Исходя из анализа жалоб, граждан больше всего волнует практика взимания комиссий при внутрибанковских межрегиональных переводах. Какие именно банки взимают такие комиссии, в исследовании не указано. Однако из крупных кредитных организаций публично известно только о подобной практике Сбербанка — его клиенты массово рассказывают о ней как в соцсетях, так и на профильных банковских форумах. Согласно информации на сайте банка, вне одного региона внутренний перевод через удаленные каналы обойдется клиенту в 1%, но не более 1 тыс. рублей. В исследовании такая практика называется недопустимой, поскольку установление различных комиссий за внутрибанковский перевод в пределах одного региона и вне его свидетельствует о «межрегиональной дискриминации потребителей».

По итогам анализа подготовлен доклад, направленный в правительство. В нем с учетом согласованных позиций ЦБ, Минфина и ФАС предложено на законодательном уровне закрепить две ключевые нормы. Во-первых, установить требование о том, что размеры комиссии за внутри- и межрегиональные переводы в рамках одной кредитной организации должны быть равны. То есть если банк не взимает комиссию за переводы по картам, выпущенным в Москве, то и на межрегиональном уровне не должен. Вторая норма —

чтобы обеспечить его развитие и конкурентную среду, предлагается законодательно закрепить обязанность всех банков присоединиться к создаваемой ЦБ системе быстрых платежей (СБП). Предельное значение тарифов в СБП установит регулятор, но в диапазоне 0,5—3 рублей за трансакцию.

В случае реализации предложенных мер пострадает в первую очередь Сбербанк: он рискует лишиться комиссионных доходов не только от внутрибанковских межрегиональных переводов, но и существенной части межбанковских, резюмирует издание.