Компании Larnabel Ventures члена совета директоров группы «Сафмар» Саида Гуцериева и VP Capital белорусского бизнесмена Виктора Прокопени стали инвесторами торговой площадки токенизированных биржевых активов Currency.com., запущенной в белорусском Парке высоких технологий 15 января. При этом суммарные инвестиции составили около 10 млн долларов.

Как сообщает РБК , это первая криптовалютная биржа в странах СНГ, которая лицензирована в соответствии с декретом президента Белоруссии Александра Лукашенко «О развитии цифровой экономики», вступившем в силу в марте 2018 года.

Одним из целевых показателей проекта является получение выручки в размере 70 млн долларов по итогам 2019 года за счет биржевых комиссий, которые будут составлять от 0,2 до 1,5% в зависимости от операции.

На бирже будут торговаться токенизированные активы на сырье, акции, индексы, привязанные к базовой рыночной стоимости традиционных финансовых активов. Сначала типов токенов будет около 150, впоследствии их число планируется довести более чем до 10 тыс.

Инвесторы смогут приобретать и продавать токены за криптовалюты (биткоин или эфириум) или фиатные деньги (доллары США, евро, белорусские или российские рубли).

На биржу будут допускаться клиенты как из Белоруссии, так и из других государств, кроме США и стран, внесенных в черный список Международной группы разработки финансовых мер по борьбе с отмыванием денег.