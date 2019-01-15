Банк «Русский Стандарт» и одноименное кредитное бюро запустили новое мобильное приложение, позволяющее в онлайн-режиме проверить кредитную историю и рассчитать размер возможного кредита.

Как указано в сообщении кредитной организации, с помощью приложения пользователь может оценить состояние своей кредитной истории, а также получить информацию о наличии или отсутствии просроченной задолженности по существующим кредитным обязательствам, заказать кредитный отчет или рассчитать свой скоринговый балл.

Всем заемщикам банка, которые ранее еще не заказывали свою кредитную историю в ООО «Кредитное бюро «Русский Стандарт», первый отчет в мобильном приложении доступен бесплатно.

Для новых, не идентифицированных пользователей приложение доступно в демонстрационном режиме: они могут увидеть стартовые страницы сервисов с их описанием.



Приложение можно скачать в App Store и Google Play.