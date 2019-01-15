Руководитель фракции демократов в Палате представителей Конгресса США Стени Хойер заявил, что он обратится в Министерство финансов с просьбой отложить до 28 февраля снятие санкций с российских компаний «Русал», En+ и «Евросибэнерго». Об этом сообщило во вторник агентство Reuters.

Глава Минфина США Стивен Мнучин 10 января заявил, что американская администрация по-прежнему настроена вывести из-под санкций указанные компании, так как они выполнили требования Вашингтона и теперь не находятся под контролем Олега Дерипаски. В ответ лидер демократического меньшинства в Сенате Конгресса Чак Шумер заявил, что намерен вынести на голосование верхней палаты резолюцию об отмене данного решения.

Данный шаг возможен в соответствии с законом «О противодействии противникам Америки посредством санкций». Согласно его положениям, чтобы воспрепятствовать снятию правительством санкций с ряда зарубежных лиц или организаций, соответствующей резолюции нужно набрать простое большинство голосов законодателей.

Власти США 6 апреля прошлого года объявили о введении санкций в отношении ряда российских должностных лиц, бизнесменов и компаний. В их числе оказался Дерипаска и связанные с ним компании «Русал», «Базовый элемент», En+, «Русские машины», «Евросибэнерго», «Группа ГАЗ», инвестиционная компания B-Finance и агрохолдинг «Кубань». Попадание в санкционный список означает заморозку активов в США и запрет для американских граждан на любой бизнес с этими компаниями.

Изначально минфин США дал время до 7 мая 2018 года на то, чтобы американские инвесторы избавились от акций и долговых инструментов всех компаний, указанных в списке, и время до 5 июня на то, чтобы разорвали с ними контракты. Впоследствии эти сроки продлевались несколько раз. 20 декабря Минфин США сообщил, что уведомил Конгресс о намерении в течение 30 дней снять санкции с трех компаний Дерипаски: холдинга En+, алюминиевого гиганта «Русал» и «Евросибэнерго, так как бизнесмен согласился снизить контроль в En+ (с приблизительно 70% акций до 44,95%).

