Райффайзенбанк приглашаются к отбору на годовую оплачиваемую программу стажировки SO DGTL для студентов и недавних выпускников технических, математических, управленческих и IT-специальностей.

Программа объединяет направления Data Science & аналитики, управления проектами, IT: разработка, QA и DevOps, UX / UI Design, информационной безопасности, Web-аналитики, говорится в пресс-релизе кредитной организации.

Сбор заявок продлится до 11 февраля включительно. По итогам лучшие получат возможность остаться в банке на постоянную работу.