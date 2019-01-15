Президент России Владимир Путин призвал продолжить практику национальной предпринимательской инициативы, рейтинга инвестиционного климата и создать постоянно действующий механизм улучшения деловой среды в стране.

«Первое направление нашей работы: нужно продолжить практику национальной предпринимательской инициативы и рейтинга инвестиционного климата в регионах Российской Федерации и сформировать постоянно действующий механизм улучшения деловой среды на всем пространстве страны», — сказал Путин на заседании наблюдательного совета Агентства стратегических инициатив.

«Мы с вами прекрасно понимаем и отдаем себе в этом отчет: одно дело — хорошая идея, одно дело — если она где-то пробивает свои ростки, а другое дело — это реализация в масштабах всей страны. Но только в этом случае, если нам удастся это сделать, нас ждет такой полномасштабный эффект, который нам и нужен. Это в том числе означает, что государство, власти на всех уровнях должны иметь возможность быстро, буквально в режиме онлайн, реагировать на запросы и проблемы предпринимателей. Современные цифровые технологии позволяют это эффективно делать уже сегодня», — отметил глава государства.