Наступивший год не несет ничего хорошего для таких новых технологий как виртуальная реальность (VR) и криптовалюты, считает профессор Калифорнийского университета в Лос-Анджелесе (UCLA) Скотт Гэллоуэй.

«VR и криптовалюты идут от плохого к худшему. AI не в состоянии соответствовать хайпу. 3D-печать восстает из пепла. Смарт-камеры становятся горячей категорией», — описал профессор свои ожидания от 2019 года.

Как сообщает Anycoin , Гэллоуэй напомнил, что его прогноз о крахе криптовалют в 2018 году оказался верным. В декабре 2017 года он предсказывал падение виртуальных валют на 50% за месяц. Также в прогнозе он писал, что крупные финансовые компании потеряют в наступавшем 2018 году треть своей стоимости из-за бурного развития блокчейн-индустрии, а правительство США посадит несколько руководителей криптофирм, почувствовав угрозу со стороны отрасли.