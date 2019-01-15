Президент Венесуэлы Николас Мадуро в ходе своего выступления перед Национальным учредительным собранием объявил об увеличении сразу в четыре раза стоимости криптовалюты petro.

По его словам, для динамики борьбы с экономической войной стоимость petro устанавливается в 36 тыс. боливаров, а минимальная зарплата – в половину petro, то есть 18 тыс. боливаров, сообщает РИА Новости .

Ранее минимальная зарплата составляла 4,5 тысячи суверенных боливаров. Новая зарплата начнет применяться уже с 15 января для всех госслужащих.