Российские предприниматели предложили ввести налог на выезд при пересечении госграницы, который составит 500 рублей и для иностранцев, и для россиян.

В непростой международной обстановке «особую актуальность приобретают вопросы развития внутреннего туризма», говорится в обращении ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «АВАНТИ», направленном на имя спикеров Совфеда и Госдумы Валентины Матвиенко и Вячеслава Володина, а также главы Ростуризма Олега Сафонова. Документ есть в распоряжении РИА Новости, он подписан президентом организации Рахманом Янсуковым.

Бизнесмены отмечают, что «сегодня созданы уникальные условия, при которых можно в относительно короткие сроки возродить туристическую отрасль России и повысить ее мировую конкурентоспособность».

В ассоциации предлагают, чтобы налог взимался каждый раз, когда россиянин или иностранец покидает страну, за исключением временной остановки в течение 24 часов.



«Финансовая поддержка туристическому сектору страны из бюджета России на ближайшие семь лет составит примерно 422,2 миллиарда рублей. Реализация предложенной нашей ассоциацией инициативы способна принести дополнительно около 35 миллиардов рублей в год, что позволит не только обеспечить успешное выполнение Федеральной целевой программы «Развитие внутреннего и въездного туризма в РФ (2019—2025 годы)», но и заложить основу для перехода туристической отрасли России на инновационный путь развития», — подчеркивается в документе.