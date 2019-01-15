В конце декабря 2018 года Кабинет министров согласовал новые меры по льготной ипотеке для семей. Об этом рассказала заместитель председателя правительства Российской Федерации Татьяна Голикова в ходе выступления в рамках X Гайдаровского форума.

Во-первых, будет увеличен период льготной процентной ставки, или льготная процентная ставка будет установлена на весь период кредита. Во-вторых, субсидии будут предоставлены, исходя из размера ключевой ставки Банка России, увеличенной на 4 процентных пункта. Также планируется единовременное возмещение кредитору части убытков в сумме, на которую кредитором снижен размер денежных обязательств заемщика по кредитному договору (договору займа): в размере 10% от задолженности, но не более 450 тыс. рублей при рождении третьего ребенка и последующих детей.

«Единовременное возмещение кредитору части убытков в сумме, на которую кредитором снижен размер денежных обязательств заемщика по кредитному договору, договору займа в размере 10% размера задолженности по ипотечному кредиту, но не более 450 тысяч рублей при рождении третьего и последующих детей», — рассказала Голикова в ходе выступления.