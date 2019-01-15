Президент России Владимир Путин пользуется наличными деньгами один-два раза в год, во время поездок для катания на горных лыжах. Об этом в интервью газете «Аргументы и факты» рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

«Такое случается один-два раза в год. Когда он, допустим, катается на горных лыжах и заходит в горное кафе, где нужны наличные деньги, чтобы расплатиться», — сказал Песков.

Свою заработную плату и военную пенсию президент перечисляет на карту банка «Россия», добавил пресс-секретарь.

«Я вам напомню: когда были введены первые санкции, почему-то американцы посчитали, что главные виновники присоединения Крыма к РФ — это целый ряд наших компаний, в том числе банк «Россия». И тогда президент как раз и принял решение свою зарплату и военную пенсию перечислять на карточку этого банка. Какой точно у него размер пенсии, я вам не могу сказать, не знаю. Что касается зарплаты, то она устанавливается президентским указом, как и зарплата премьер-министра», — объяснил Песков.

Также он добавил, что у президента нет смартфона, а новости он узнает из печатных СМИ и Интернета.