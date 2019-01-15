Уровень неравенства в России снижается, но остается недопустимо высоким. Об этом заявил министр экономического развития Максим Орешкин, выступая на X Гайдаровском форуме.

«На позитивный тон настраивает та динамика, которая сейчас была продемонстрирована в обоих докладах по России, что уровень неравенства снижается. Но при этом абсолютно я согласен с посылом, что он остается недопустимо высоким», — отметил глава Минэкономразвития.

При этом Орешкин подчеркнул, что высокий уровень неравенства может быть связан с удорожанием стоимости услуг в сфере образования и здравоохранения.

«Помимо роста неравенства доходов, что еще очень важно? Очень важно, что происходит с динамикой расходов и цен на определенные виды услуг. В первую очередь я бы акцентировал историю с ценами на услуги образования и здравоохранения», — сказал Орешкин. По его словам, с 70-х годов стоимость услуг образования и здравоохранения в реальном выражении выросла в три раза.

«С точки зрения простого человека, он теряет ощущение перспективы с точки зрения своих доходов, с другой стороны — понимает, что с каждым годом ему сложнее обеспечивать достойное образование для своих детей, все меньше возможности получить качественные услуги здравоохранения для своих родителей и для себя в будущем», — отметил глава Минэкономразвития. Сочетание этих факторов могут привести к поляризации политического поля, констатировал Орешкин. Министр привел пример движения «желтых жилетов» во Франции.