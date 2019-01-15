Применение технологии блокчейн для обеспечения безопасности данных, сервисов и устройств в интернете вещей (IoT) возросло от 9% до 19% в 2018 году, свидетельствует недавний опрос компании Gemalto.

Опросив 950 специалистов в области технологий и бизнеса в разных точках мира, исследователи установили, что 23% респондентов считают блокчейн «идеальным» решением для обеспечения безопасности IoT-устройств. Кроме того, 91% компаний, которые на сегодняшний день блокчейн не используют, допускают возможность его интеграции в будущем, сообщает Ttrcoin .

При этом, несмотря на положительную динамику, развитие технологии блокчейн находится на очень ранней стадии, поэтому компании вынуждены полагаться на другие методы обеспечения безопасности. Таким образом, 71% респондентов предпочитают шифровать данные, 66% используют методы на базе паролей, а 38% интегрируют двухфакторную аутентификацию.

Около половины компаний сообщили, что они не способны определить, подвергались ли их IoT-устройства взлому, а 95% настаивают на том, что методы обеспечения безопасности и регулирование требуют стандартизации.