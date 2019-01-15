Офшорное благосостояние россиян в три раза превышает чистые зарубежные активы страны. Объем частного капитала в офшорных юрисдикциях достигает 85% совокупного национального дохода. К такому выводу пришли эксперты Всемирной лаборатории неравенства Парижской школы экономики. Доклад о состоянии неравенства в России с 1990 по 2015 годы был представлен на X Гайдаровском форуме.

Согласно последним данным, примерно половина благосостояния российских домохозяйств хранится в офшорных юрисдикциях.

«Национальный доход вырос на 40%, но непонятно, кто получил выгоду от этого», — отметил научный сотрудник Парижской школы экономики Филип Новокмет.

Комментируя доклад, министр экономического развития Максим Орешкин отметил, что в последние годы уровень неравенства в России снижается.

«Хочу обратить внимание на динамику. Это тоже очень важный показатель. Несмотря на высокий уровень неравенства, динамика последних лет — неравенство сокращается. Для текущей политической ситуации важна динамика этого показателя, а не уровень», — сказал Орешкин.