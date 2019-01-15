Администрация президента США Дональда Трампа рассматривает возможность выдвижения на пост главы Всемирного банка (ВБ) кандидатуры бывшего генерального директора американской компании PepsiCo Индры Нуйи. Об этом сообщила во вторник газета The New York Times со ссылкой на источники.

63-летняя Нуйи руководила одним из крупнейших в мире производителей прохладительных напитков в течение 12 лет и ушла в отставку в прошлом году. Как отмечает издание, обсуждение кандидатов на пост президента ВБ пока находится на начальной стадии, и никаких решений еще не принято.

Ранее интернет-издание Daily Coller со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждений, сообщило о том, что администрация Трампа рассматривает возможность выдвижения на пост главы Всемирного банка кандидатуры заместителя министра финансов США по международным делам Дэвида Мэлпаса. Нынешний президент организации Джим Ён Ким с 1 февраля покидает свою должность. Обязанности руководителя будет временно выполнять исполнительный директор ВБ Кристалина Георгиева.

Джим Ён Ким стал президентом Всемирного банка 1 июля 2012 года сроком на пять лет, а в 2016 году совет директоров организации переизбрал его в этой должности. Срок полномочий Джим Ён Кима истекал лишь в 2022 году, он в общей сложности проработал президентом организации свыше шести лет.

Всемирный банк ранее проинформировал, что кандидатуры на должность главы организации должны быть представлены с 7 февраля по 14 марта. После этого отберут максимум трех кандидатов, а новый президент, как ожидается, будет избран до заседания руководящих органов ВБ и МВФ 12—14 апреля в Вашингтоне.