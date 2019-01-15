АО «Ай Кью Джи Управление активами» и ООО «УК «Управление инвестициями», управляющие компании пенсионных фондов группы «Сафмар», 14 января подали в Девятый арбитражный апелляционный суд две апелляции на решения Арбитражного суда Москвы, который в декабре 2018 года отказал в удовлетворении исков обеих УК об обязании ПАО «НПК «Объединенная вагонная компания» (ОВК) выкупить собственные акции, принадлежащие негосударственным пенсионным фондам «Сафмар» и «Доверие». Об этом сообщили в НПФ «Сафмар», который вместе с «Доверием» выступает третьей стороной в процессе.

В управлении двух УК фондов пенсионной группы «Сафмар» находятся 10,42% акций ОВК, принадлежащие НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие». На внеочередном общем собрании акционеров ОВК 19 марта 2018 года было принято решение об одобрении ее крупной сделки поручительства. УК фондов пенсионной группы «Сафмар» не участвовали в указанном собрании акционеров ОВК и, в соответствии с законом «Об акционерных обществах», вместе с еще одним миноритарным акционером направили требование о выкупе принадлежащих им акций ОВК. Совет директоров ОВК определил цену выкупа акций в 767,19 рубля за бумагу.

Однако в мае 2018 года тот же совет директоров отказался утвердить отчет об итогах предъявления акционерами требований о выкупе принадлежащих им акций ОВК.

УК пенсионных фондов «Сафмар» и «Доверие» обратились в суд с требованием обязать ОВК выкупить акции. Общая сумма претензий двух управляющих компаний составляет 8,18 млрд рублей. В декабре Арбитражный суд Москвы отказал в удовлетворении исков — на эти решения управляющие компании и подали апелляции.

В НПФ «Сафмар» напоминают, что параллельно идет еще один связанный процесс. В мае 2018 года Роман Савушкин, являвшийся на тот момент генеральным директором ОВК, обратился в Арбитражный суд Москвы с требованием о признании внеочередного общего собрания акционеров ОВК от 19 марта недействительным. УК вступили в это дело в качестве третьих лиц. Там считают, что единственной реальной целью иска Савушкина является воспрепятствование реализации законного права миноритарных акционеров на выкуп у них акций ОВК.

Суд первой инстанции отказал в исковых требованиях Савушкина, но Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил его апелляционную жалобу на это решение. Управляющие компании НПФ «Сафмар» и НПФ «Доверие» не согласны с таким решением и подали кассационную жалобу на решение апелляционного суда, ее рассмотрение состоится 19 февраля 2019 года.



«Мы считаем, что противоречивые судебные решения влияют на доходы клиентов пенсионных фондов — будущих пенсионеров. Стоимость акций ОВК за 2018 год упала почти в два раза. Это может отразиться на доходности пенсионных накоплений фондов группы «Сафмар». После выкупа акций по фиксированной цене убытки от переоценки акций ОВК в портфеле фондов будут нивелированы», — подчеркивают в НПФ «Сафмар».