Для победы над бедностью в России нужно 800 млрд рублей, считает министр труда и социальной защиты Максим Топилин. Об этом он рассказал в ходе выступления на X Гайдаровском форуме.

«Это дефицит доходов около 800 миллиардов рублей. Если полностью бедность побороть, точно раздать каждый рубль, чтобы точно попал в ту семью, где есть дефицит доходов, чтобы преодолеть бедность полностью, нужно около 800 миллиардов рублей», — сказал он.

Но при этом он подчеркнул, что простое выделение средств из федерального или регионального бюджета не поможет погасить дефицит.