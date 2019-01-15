Минфин рассчитывает, что стоимость внутренних займов для РФ в 2019 году не вырастет. Об этом сообщил журналистам замминистра финансов РФ Сергей Сторчак в кулуарах Гайдаровского форума.

«Я надеюсь, что мы не будем запускать процесс повышения купонных выплат. Дешево продавать не будем, а там уж как получится. У нас нормальный стабилизационный фонд, есть источники [финансирования дефицита бюджета]», — прокомментировал замминистра. «Амбициозные цели заявлены, задача поставлена, дальше посмотрим», — добавил он.

На I квартал 2019 года Минфин заявил объем внутренних займов на 450 млрд рублей.

В прошлом году программа внутренних заимствований была сокращена на 480 млрд рублей, а план по чистому привлечению снижен на 380 млрд рублей. При этом Минфин не проявлял беспокойства по поводу невыполнения уточненной программы внутренних заимствований на 2018 год. В сентябре прошлого года первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов отмечал, что снижение объема внутренних займов будет возмещено остатками и бюджетными ресурсами без ущерба для выполнения расходных обязательств.