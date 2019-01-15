Объем международных резервов РФ увеличился в декабре 2018 года на 6,391 млрд долларов: с 462,104 млрд на начало месяца до 468,495 млрд на 1 января 2019-го. Обновленные ежемесячные значения показателя (на начало отчетных дат) приводятся на сайте Банка России.



Международные (золотовалютные) резервы РФ представляют собой высоколиквидные иностранные активы, имеющиеся в распоряжении Центробанка и российского правительства. Они состоят из средств в иностранной валюте, специальных прав заимствования (СДР, «валюта» Международного валютного фонда), резервной позиции в МВФ и монетарного золота.

Согласно данным ЦБ, позитивную динамику обусловили увеличение объема монетарного золота с 82,925 млрд до 86,903 млрд долларов, а также рост объема резервов в иностранной валюте с 369,283 млрд до 371,733 млрд долларов.

В целом за прошлый год российские резервы увеличились на 35,753 млрд долларов с 432,742 млрд на 1 января 2018-го.