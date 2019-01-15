Тенденция к снижению зависимости национальных экономик от доллара будет только нарастать, считает премьер-министр России Дмитрий Медведев. Об этом он рассказал в ходе выступления на X Гайдаровском форуме.

«Очевидно, что тенденция к снижению зависимости национальных экономик от доллара будет только нарастать», — добавил он.

Причиной тому служат действия США, они усиливают напряжение, считает Медведев.

«США своими действиями сами постоянно дают подпитку идее о дедолларизации. Парадокс в том, что идея о дедолларизации получает постоянные стимулы от самого эмитента. Мы по-прежнему имеем дело с так называемой непомерной привилегией доллара», — рассказал он.

«Экономические действия самого мощного игрока на экономической арене только усиливают напряжение», — отметил премьер.