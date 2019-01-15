Методы и приемы работы со статистикой в последнее время не учитывают реальные процессы в экономике, заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на X Гайдаровском форуме. По его словам, возникает даже вопрос корректности подсчета ВВП.

«В определенном тупике находится даже статистика. Все задаются вопросами, как теперь правильно считать валовый внутренний продукт. И вообще, надо ли его считать, или пора отказаться от этого показателя, чтобы адекватно отразить состояние экономики», — отметил Медведев.

Росстат улучшил оценку роста ВВП в III квартале 2018 года до 1,5%. Ранее Центробанк оценил, что рост ВВП России в 2018-м может составить 1,6—1,7%. Официально Банк России дает прогноз по росту ВВП в 2018 году в более широком диапазоне — 1,5—2%.