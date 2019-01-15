С 1 февраля 2020 года многие нормативные акты и требования к бизнесу могут быть пересмотрены. Об этом заявил премьер-министр Дмитрий Медведев, выступая на X Гайдаровском форуме.

Процесс бюрократической расчистки глава правительства назвал «регуляторной гильотиной», напомнив, что на данный момент деятельность компаний регулируется в 9 тыс. нормативных документов. Некоторые из них абсурдны, констатировал Медведев. Он привел в пример инструкцию по приготовлению омлета, которой должны следовать предприятия общественного питания.

«Абсурдных требований предостаточно, надо что-то с этим делать. Если мы хотим решить задачу экономического рывка, мы должны снизить нагрузку на предпринимателей, пересмотреть системы требований. Эта задача может быть решена с помощью механизма так называемой «регуляторной гильотины». Все ранее действовавшие положения актов, которые содержат обязательные требования и которые не будут специальным образом одобрены или изменены, они автоматически утрачивают силу. Это позволит избавиться от неэффективных и избыточных требований. В соответствии с таким механизмом к 1 февраля следующего года можно было бы пересмотреть все эти требования с точки зрения современных реалий», — подчеркнул Медведев.

По словам премьера, пересмотр требований затронет сегменты транспорта, экологии, промышленной безопасности, ветеринарии и санитарно-эпидемиологического надзора.