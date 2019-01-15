Падение курса криптовалют – не повод их хоронить, нужно наблюдать за тем, что происходит с валютой, заявил Дмитрий Медведев.

«Я напомню, на нашей прошлой встрече здесь как раз, на Гайдаровском форуме, мы тоже рассуждали о том, насколько все это хорошо и интересно, так вот, с тех пор стоимость некоторых криптовалют, как известно, упала в пять раз. Но это, конечно, не повод их хоронить», - цитирует Медведева РИА Новости .

Также, по его словам, прошедший год показал «исключительную волатильность» криптовалют.