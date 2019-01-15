Тот факт, что стоимость некоторых криптовалют сильно упала по сравнению с прошлым годом, — это не повод их хоронить. Об этом рассказал премьер-министр России Дмитрий Медведев в ходе выступления на X Гайдаровском форуме

«Этот год показал исключительную волатильность криптовалют. С прошлого года стоимость некоторых криптовалют сильно упала, но это не повод их хоронить. Здесь есть светлые и темные стороны, и мы должны внимательно наблюдать за тем, что с ними происходит», — рассказал он в ходе выступления.

«Многие глобальные тенденции только формируются. Привычные модели все чаще теряют практический смысл, потому что мы апеллируем к прошедшему опыту, устаревают наши прошлые выводы», — подытожил Медведев.

