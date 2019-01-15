Проблемой современной экономики является тот факт, что изменить что-то в своей конкретной стране намного «дороже», чем передислоцироваться в другую, более «удобную» для себя страну, считает ректор РАНХиГС Владимир Мау. Об этом он рассказал в ходе своего выступления на X Гайдаровском форуме.

«Мы живем в мире, когда изменить страну труднее, чем изменить стране, — заявил Мау. — Если вы хотели быть в эффективной экономике, надо было стараться, чтобы своя экономика, своя страна были эффективными. Сейчас можно легко уехать, где вам лучше, — издержки минимальные, язык знают все, кредитными карточками могут пользоваться все. Получается, что издержки трансформации, повышения эффективности своей страны гораздо выше, чем издержки отъезда в более эффективную экономику. И это огромный вызов перед образованием, потому что в результате таких трендов спрос на качественное образование снижается».