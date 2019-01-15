Венесуэла с 2019 года должна начать экспорт нефти за национальную криптовалюту — петро. В соответствии с распоряжением президента страны Николаса Мадуро, за эту криптовалюту должно экспортироваться 15% от общего объема нефти, сообщает РБК со ссылкой на El Nacional.

Распоряжение в первую очередь касается национальной нефтекомпании PDVSA, основного оператора на нефтяном рынке страны. «Компании могут доверять мне, давайте сделаем экономику эффективной за эти шесть лет», — сказал Мадуро.

Одновременно президент объявил о принудительном изменении курса криптовалюты. Он должен подняться с 9 тыс. до 36 тыс. боливаров. При этом минимальная заработная плата в стране в 2019 году должна составить 18 тыс. боливаров. О внедрении национальной криптовалюты петро, курс которой должен быть обеспечен нефтересурсами, Мадуро объявил в декабре 2017 года на фоне продолжающейся гиперинфляции в стране, напоминает РБК.

Ранее Мадуро заявлял, что с 2019 года Каракас намерен перевести все расчеты в нефтяной индустрии страны в криптовалюту. «С 2019 года вся нефтяная продукция Венесуэлы будет продаваться за петро постепенно, в соответствии с уже имеющимся графиком», — говорил венесуэльский лидер журналистам после визита в Россию в начале декабря. По словам Мадуро, он уже предложил Владимиру Путину перевести расчеты между двумя странами в криптовалюту.



Николас Мадуро, вновь одержавший победу на выборах президента страны в мае 2018 года, вступил в должность 10 января. Этот пост он занимает с 2013 года, когда умер экс-лидер Венесуэлы Уго Чавес, и должен оставаться главой государства до 2025 года.