Нижний Новгород лидирует среди российских городов в 2019 году по качеству жизни с индексом 150,8, занимая 114-е место из 226. Об этом свидетельствуют данные рейтинга, составленного сервисом Numbeo, который специализируется на сборе статистической информации о городах и странах.

В целом жизнь в городах была исследована по семи основным показателям, включая качество жизни, покупательную способность населения, безопасность, здравоохранение, соотношение цен на недвижимость и доходы населения, транспортную загруженность, уровень загрязнения окружающей среды и климат.

Всего в список входят 226 городов, из которых пять российских. Так, помимо Нижнего Новгорода, Санкт-Петербург оказался на 184-ой позиции (111,05), Москва заняла 193-ю строчку (104,07), Екатеринбург —202-ю (95,3), а Новосибирск расположился лишь на 207-м месте (90,5).

Наиболее комфортными местами для проживания, согласно данным сервиса, считаются столица Австралии — Канберра (224,2), город Эйндховен в Нидерландах (215,7), столица штата Северная Каролина – Роли (215,1), город Аделаида в Австралии (206,4) и Цюрих в Швейцарии (203,8).

Самые низкие показатели отмечены у столицы Филиппин — Манилы (66,6), Пекина (65,1), главного города Бангладеш — Дакки (61,7), нигерийского Лагоса (53,7) и Каракаса (0).