Криптовалютная платформа Bakkt в этот понедельник объявила о первом в своей истории приобретении активов сторонней компании – уполномоченного посредника в срочных биржевых операциях с вековой историей Rosenthal Collins Group (RCG).

В декабре RCG анонсировала продажу всех пользовательских аккаунтов крупнейшему брокеру биржевых товаров Marex Spectron. В рамках этого процесса готовящаяся к запуску криптоплатформа решила «приобрести некоторые ценные активы». В Bakkt уверены, что эти активы поспоспобствуют развитию компании, а сотрудники RCG усилят команду новой платформы, сообщает ForkLog .

По словам CEO Bakkt Келли Леффлер, приобретение улучшит управление рисками, финансовый менеджмент и соответствие деятельности платформы регуляторным требованиям, а также повысит эффективность процедур AML/KYC, что в конечном счете будет способствовать массовому принятию цифровых активов, которые со временем станут мейнстримом.